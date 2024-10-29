Yozgat’ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar neticesinde DEAŞ Terör Örgütü üyesi oldukları tespit edilen Suriye uyruklu M.A ve M.E isimli 2 şüpheli, özel harekat destekli yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.