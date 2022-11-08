Yozgat’ta üniversite eğitimlerini sürdüren Azerbaycan Türkü öğrenciler, Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtuluşunun 2. yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

Yozgat’ta üniversite eğitimlerini sürdüren Azerbaycan Türkü öğrenciler, Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtuluşunun 2. yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

Azerbaycan’ın, Ermenistan işgali altındaki Karabağ’ı kurtardığı zaferin 2. yıldönümü Yozgat’ta da kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen Azerbaycan Türkü vatandaşlar, şarkı, türkü ve oyunlar eşliğinde eğlenerek zaferi büyük bir coşkuyla kutladı. Azeri gençler, ‘2 devlet tek millet’, ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’ ve ‘Yaşa Azerbaycan’ sloganları atarak zafer coşkusunu bir kez daha yaşadı. Azeri vatandaşların coşkularına Türk vatandaşlar da eşlik etti.

Zafer kutlamasına katılan Yunus Salmanov sevinçli olduklarını söyleyerek, “2 sene önce 30 yıldır Ermeni işgali altında olan Dağlık Karabağ’ımızı kurtardık. Üzerinden iki yıl geçti, biz de onun kutlamasını yapıyoruz bugün burada. Yozgat’ta okuyoruz, hepimiz öğrenciyiz, hepimiz sevinçliyiz. Bugün bizim zafer günümüzdür. Azerbaycan’da da Türkiye’de de bu bayramı kutluyoruz" dedi.

Gafarlı Davut isimli Azerbaycanlı vatandaş ise, “1992 yılında Karabağ’ımızı kaybetmiştik. İşgalci Ermenistan tarafından. 2 sene önce de 2020 yılında yiğit askerlerimiz tarafından Karabağ’ımızı geri aldık. O toprak uğruna kaybettiğimiz tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Zafer günümüzü kutlamak için Azerbaycanlı ve bazı Türk arkadaşlarımızla burada toplandık. Zaferi kutluyoruz" şeklinde konuştu.