Yozgat’ta Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan ve Garnizon Komutanı Hava İkmal Albay Mustafa Murat Hasbioğlu halkın bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından Vali Mehmet Ali Özkan günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okuyup folklor gösterisinde bulundu. Komandoların gösterisinin ardından öğrenci ve askerlerin geçişi ile tören sona erdi.