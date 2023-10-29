Yozgat’ta Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Celal Köse, halkın bayramını kutladı. Vali Özkan günün anlam ve önemine dair konuşma yaparken, konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu. Törende okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yozgat Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı askerlerinin gösteri sunduğu tören, öğrenci ve askerlerin geçişi ile sona erdi.