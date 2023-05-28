Yozgat’ta vatandaşlar saat 08.00 itibarıyla sandık başına giderek cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oylarını kullanmaya başladı.

14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da oy verme işlemleri başladı. Sabah saat 08.00 itibariyle vatandaşlar sandıklarının bulunduğu okullara giderek oy verdi.

Oyunu kullanan vatandaşlardan Lütfi Şahin, “Çok şükür oyumuzu kullandık. Ülkemizin geleceği için faydalı olur. Rabbim vatanımızı, milletimizi korusun” dedi.

Musa Aksoy ise ikinci kez oylarını kullandıklarını belirterek, vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini ifade etti.