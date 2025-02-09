Yozgat’ta hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesiyle birlikte Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda bulunan Cevdet Dündar Göleti, tamamen buz tuttu. Buz tutan gölet, eşsiz manzaralar sundu.

Kar yağışının 4 gündür aralıklarla devam ettiği Yozgat’ta, Cevdet Dündar Göleti’nin yüzeyi tamamen dondu. Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda bulunan gölet, dron ile havadan görüntülendi. Yozgat Çamlığı Milli Parkı, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünürken, kış aylarında buz tutan göleti ve karla kaplı manzarasıyla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.