Yozgat Belediyesi tarafından Cumhuriyetin ilanının 101. yıl dönümü münasebetiyle fidan dikimi gerçekleştirildi.

Mutafoğlu TOKİ Konutları bölgesinde “Bir Dikili Ağacım Var” projesi çerçevesinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar aileleriyle birlikte fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Etkinliğe Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, mahalle sakinleri katıldı.

Yozgat Belediyesi’nin ağaçlandırma çalışmalarına katıldıklarını belirten Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, bozkırı yeşillendirerek gelecek nesillere bırakmak istediklerini dile getirdi.

Cumhuriyetin 101. yılında kentin bazı mahallelerinde ağaçlandırma çalışmaları başlattıklarını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Dr. Arslan, merkeze uzak mahallere uzun yıllardır hizmet gitmediğini belirterek, başkanlık görev süresince bu durumun değişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Kısa süre önce TOKİ bölgesinde vatandaşların kullanımı için piknik ve park alanı oluşturduklarını da vurgulayan Arslan, çalışmaların tamamlanmasıyla Yozgat Çamlığı Milli Parkına alternatif bir alan kazandıracaklarını söyledi.