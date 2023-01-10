Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde seyir halindeki bir aracın önüne çıkan boz ayı, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde seyir halindeki bir aracın önüne çıkan boz ayı, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Çayıralan ilçesine bağlı Derekemal köyünde seyir halindeki bir otomobilin önüne boz ayı çıktı. Otomobil sürücüsü aracın önünde koşan ayıyı cep telefonu kamerasıyla bir süre takip etti. Boz ayı, bir süre sonra yoldan çıkarak ara sokağa girdi ve gözden kayboldu.