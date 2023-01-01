Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde bir kişi, süt toplamada kullanılan kamyonet içerisinde öldürülmüş halde bulundu.

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde bir kişi, süt toplamada kullanılan kamyonet içerisinde öldürülmüş halde bulundu.

Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı belde mezarlığı yanında süt toplamada kullanılan kamyonet içinde ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden ekipler, cesedin Sırçalı beldesinde ikamet eden 36 yaşındaki H.K.’ye ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerin ardından tabanca ile öldürüldüğü tespit edilen H.K. morga kaldırıldı.