Yozgat’ta Kurban Bayramı öncesi berber ve kuaför salonlarında yoğunluk yaşandı.

Bayram için saç ve sakal tıraşı yaptırmak isteyenler, berber ve kuaför salonlarında sıra oluşturdu. Yoğunluk sebebiyle gecenin geç saatlerine kadar çalışan berberler, vatandaşları bayrama hazırlıyor. Kentte uzun yıllar kuaförlük yapan Metin Fidan, yoğunluğun yaklaşık 1 hafta önce başladığını söyledi.

Yoğunluğun her bayram öncesi yaşandığını belirten Fidan, “Yoğunluğumuz muhtemelen bayram sabahına kadar devam eder. Müşterilerimizi geri çevirmemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genelde bayram tıraşlarını son güne bırakıyorlar ama biz de kimseyi mağdur etmemek için çalışıyoruz.” dedi.