Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarılar doğrultusunda, Yozgat’ta beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun olarak devam eden kar yağışı, ilerleyen saatlerde şehir merkezinde de kendini hissettirdi. Hava sıcaklıklarında ise yaklaşık 7 derece civarında bir düşüş yaşandı.

Yozgat’ta bir süredir beklenen kar yağışı, vatandaşlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Kent genelinde etkili olan yağışı uzun süredir yağış bekleyen vatandaşlar, karın hem tarım hem de yer altı su kaynakları için büyük bir nimet olduğunu ifade etti.

Yozgat’ta yaşayan Soner Karadavut, "Ülkemizde kurak geçen bir yıl oldu. İnşallah bu yağışın devamı gelir. İnşallah bu gece daha çok yağar" diyerek yağışın sürmesi temennisinde bulundu.

Karla kaplı aracını temizledikten sonra düşüncelerini paylaşan Abdullah Şahin ise "Elhamdülillah beklediğimiz kar yağmaya başladı. Rabbim inşallah devamını getirir. Sevinçliyiz, mutluyuz, çiftçilerimizin de mutlu olmasını istiyoruz. Yer altı kaynakları suyla dolsun istiyoruz. Birçok faydası var inşallah devamı gelir" şeklinde konuştu.

Kar yağışının birkaç gün daha etkili olması bekleniyor. Yağışlar özellikle tarım ve su kaynakları açısından büyük önem taşıyor.