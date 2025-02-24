Yozgat’ta yüzeyi kısmen buz tutan Kanak Çayı üzerindeki Gelingüllü Barajı’nda balıkçı tekneleri kıyıda kaldı.

Yozgat ve çevresinde etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle Esenli köyündeki Gelingüllü Barajı, kısmen dondu. Tarımsal sulamanın yanı sıra balıkçılık da yapılan barajın donmasıyla tekneler kıyıda kaldı. Bölgede 120 balıkçının olduğunu söyleyen Ali Barış, yüzeyi kısmen buz tutan barajda balıkçıların rutin balık avına çıkamadığını, ağ atamadığını söyleyerek, "Sıfırın altında 22 dereceyi görmüş bulunmaktayız. Barajımızın yüzde 70’i buz tuttu. Teknelerimiz buz içinde, hiçbir balıkçı arkadaşlarımız balığa çıkamıyor. Bir an önce sularımızın açılmasını bekliyoruz" dedi.