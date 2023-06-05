Yozgat’ta meydana gelen son yağışların ardından baraj ve göletlerde doluluk oranında artış yaşandı.

Küresel ısınma ve değişen iklim şartlarıyla beraber meteorolojik kuraklık haritasında Türkiye’de ilk 10 il arasında yer alan Yozgat’ta, son dönemlerde etkili olan yağışlar içme suyu başta olmak üzere tarım arazilerinde sulama için kullanılan gölet ve barajlarda etkisini gösterdi. Geçen yıla oranla 2022 yılının ilk 5 ayında yüzde 42.16 olarak metrekareye düşen yağış, 2023 yılında 74.44 olarak ölçüldü. 2022 yılına göre bu yılın ilk 5 ayında yüzde 32 oranında metrekareye fazla yağış düştü.

Yozgat içme suyu ihtiyacının karşılandığı Cemil Çiçek Barajı’nda su seviyesi yüzde 18’den yüzde 50’ye tarım arazilerinin sulamasının yapıldığı Esenli Gelingüllü Barajı’nda ise su seviyesi yüzde 7’den yüzde 21’e yükseldi.