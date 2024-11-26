Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri JASAT’ın yaptığı operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Yozgat’ta kaybolan büyükbaş hayvanlar Jandarma ekiplerince bulundu Yozgat’ta kaybolan büyükbaş hayvanlar Jandarma ekiplerince bulundu

Hakkında ‘5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet’ suçundan kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.E isimli şahıs, Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Yozgat’ta yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan S.E. isimli şahıs, çıkarıldığı Adli Makamlarca tutuklanarak Yozgat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: iha