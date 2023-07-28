Yozgat’ta Muharrem ayı ve Aşure günü dolayısıyla vatandaşlara 2 bin 500 kişilik aşure ikram edildi.

Yozgat İl Müftülüğünce Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve İl Müftüsü Ali Gülden, vatandaşlara aşure dağıttı.

Muharrem ayının birliğin, beraberliğin, huzurun ve kardeşliğin daha öne çıktığı çok önemli bir ay olduğunu belirten İl Müftüsü Ali Gülden, her yıl olduğu gibi bu yıl da Yozgat’ta 2 bin 500 kişilik aşure ikramında bulunduklarını söyledi. Gülden, “İbadet açısından bakıldığında bu ayda Hz. Peygamberimizin müminlere oruç tutmalarını tavsiye ettiğini ve onun sünnetlerinden biri olduğunu biliyoruz. Bu ayda hem tutulan oruçların bereketlenmesi hem de bu ayda bizlerden beklenen huzurun, birliğin, dirliğin ve her türlü kötülükten uzak durmanın bir aracı olarak aşure dağıtılır. Aşurenin tadı da davranışlarımıza, sözlerimize, fiillerimize yansıtılması bakımından önemlidir” dedi.