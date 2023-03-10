Yozgat’ta bir ikamette düzenlenen operasyonda 16 bin 400 adet boş makaron ve bir miktar kaçak tütün ele geçirildi.

Yozgat’ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine il merkezinde M.Ş. isimli şahsın ikametine baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada ekipler, 16 bin 400’ü boş, 150 adeti doldurulmuş makaron, 2 kilogram bandrolsüz tütün ve 1 adet elektronik tütün doldurma makinesi ele geçirdi.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.