Yozgat’ta Roma Dönemi’ne ait tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 150 santimetre boyunda kartal figürü ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çayıralan ilçesinde şüpheli Y.K.’nin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisini aldı. Düzenlenen operasyonda şüphelinin evinde yapılan aramada Roma Dönemi’ne ait tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen 150 santimetre boyunda kartal figürü ile 178 santimetre uzunluğunda 52 santimetre çapında obje ele geçirildi.
Eserler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.