Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı hakkında istihbarat aldı. Alınan istihbaratın ardından Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli dönemlere ait 103 sikke ve 10 obje ele geçirildi.

Yozgat’ta bir şüphelinin üzerinden tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 103 sikke ve 10 obje ele geçirildi.

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