Yozgatlı Federasyon ve derneklerle birlikte Deprem Bölgesi’ne ’Yozgat Konteyner Kent’ kurmak üzere harekete geçti.

Yozgatlı Federasyon ve derneklerle birlikte Deprem Bölgesi’ne ’Yozgat Konteyner Kent’ kurmak üzere harekete geçti.

’Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen ve 11 ilde yıkıma neden olan deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. ’Mümin mümin için, parçaları birbirini destekleyen bir bina gibidir’ hadisi şerifinden yola çıkarak yardımlaşma ve dayanışmayı kendilerine şiar edindiklerini söyleyen Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan, Almanya Yozgatlılar Federasyonu, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu, Trakya Yozgatlılar Federasyonu, İstanbul’daki Anadolu Köy Dernekleri Federasyonu, Başkentteki Yozgatlı Dernekler Federasyonu, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu, Almanya Bremen Yozgatlılar Derneği, Hollanda 66 Yozgatlılar Den Hagg Derneği, Avusturya Akdağmadeni Yardımlaşma Derneği ve Yozgat Vakfı ile birlikte Yozgat Belediyesi, Akdağmadeni Belediyesi, Aydıncık Belediyesi, Boğazlıyan Belediyesi, Çandır Belediyesi, Çayıralan Belediyesi, Çekerek Belediyesi, Kadışehri Belediyesi, Saraykent Belediyesi, Sarıkaya Belediyesi, Sorgun Belediyesi, Şefaatli Belediyesi, Yeni Fakılı Belediyesi, Yerköy Belediyesi ve Çiğdemli Belediyesi olarak Yozgat Konteyner Kent kurmak üzere birlik ve beraberlik içerisinde harekete geçtiklerini ifade etti. "Yozgat’ın 14 belediyesinin de içinde olduğu, altyapısının Yozgat Belediyesi ve Sarıkaya belediyesi tarafından yapılan alana ’66 Yozgat Konteyner Kent kuruyoruz” diyen ve STK’lar adına basın açıklaması yapan Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Bilindiği üzere 6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17’de merkez üstü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ilimizi etkilemiş ve büyük yıkıma neden olmuştur. Öncelikle enkaz altında kalan ahirete intikal eden bütün yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet dileyerek rahmetle anıyor, geride kalan kederli ve gözü yaşlı ailelerimize Allah’tan sabır diliyoruz. Bizler; Almanya Yozgatlılar Federasyonu, Kayseri Yozgatlılar Federasyonu, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu, Trakya Yozgatlılar Federasyonu, İstanbul’daki Anadolu Köy Dernekleri Federasyonu, Başkentteki Yozgatlı Dernekler Federasyonu, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu, Almanya Bremen Yozgatlılar Derneği, Hollanda 66 Yozgatlılar Den Hagg Derneği, Avusturya Akdağmadeni Yardımlaşma Derneği ve Yozgat Vakfı olarak başlattığımız bu kampanyaya baştaYozgat Belediyesi, Akdağmadeni Belediyesi, Aydıncık Belediyesi, Boğazlıyan Belediyesi, Çandır Belediyesi, Çayıralan Belediyesi, Çekerek Belediyesi, Kadışehri Belediyesi, Saraykent Belediyesi, Sarıkaya Belediyesi, Sorgun Belediyesi, Şefaatli Belediyesi, Yeni Fakılı Belediyesi, Yerköy Belediyesi ve Çiğdemli Belediyesi’nin de destekleri olacaktır. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu zorlu süreçten hep birlikte çıkacağımızı şüphesiz biliyor ve bu süreçte depremzede kardeşlerimizin konaklayacağı bir yaşam merkezi oluşturmak için birlik ve beraberlik içinde ’Yozgat Konteyner Kent’ kurarak yaraları bir nebze sarmak istiyoruz. Yozgat Konteyner Kent ile kampanya çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Yurtiçi bağışlarınız için Yozgat Vakfı hesabına yurtdışında yaşayanlar için de Almanya Yozgatlılar Federasyonu hesabına ’Konteyner’ yazarak yardımda bulunabilir, kampanyamıza destek verebilirsiniz. Birlikten kuvvet doğar anlayışı ile hareket edip birazda olsa yüzlerde gülümsemeyi görmek istiyoruz. Bu felakette olduğu gibi aktif çalışan STK’larımızın bu mücadelede hızlı organize koordinasyon kurarak haberleşmede sosyal dayanışmada vücut bulmuş hali ve şekli modeli olduk. Düzenlemiş olduğumuz bu yardım kampanyası ile ilgili bağışlarınızı ilgili hesap numaralarına yapmanızı temenni ederken, rabbim ülkemize ve milletimize Bir daha böyle acı yaşatmamasını dua ile temenni ediyoruz."