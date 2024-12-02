Ankara’da düzenlenen güreş müsabakasında Yozgatlı sporcu Murat Kılıç, il birincisi oldu.

Sorgunlu sporcu Murat Kılıç, Ankara’da 28-29 Kasım tarihlerinde düzenlenen güreş müsabakalarında U17 Grekoromen Stil branşında 65 kiloda il birincisi oldu. Elde ettiği derece ile Türkiye şampiyonasına hak kazandı.

Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Türkiye şampiyonası için Kayseri veya Yozgat şehirleri telaffuz edilirken genç sporcu, memleketinin adını tüm Türkiye’ye duyurmaya hazırlandığını ifade etti.