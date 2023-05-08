Düzce’de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası’nda Yozgat’ın ilk ve tek rafting takımı Çekerek Belediyesi, U23 Mix kategorisinde Türkiye 2.si oldu.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından 4-6 Mayıs tarihleri arasında Düzce’nin Cumayeri ilçesi Melen Çayı üzerinde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası’nda, Yozgat’ın ilk ve tek rafting takımı Çekerek Belediyesi, U23 Mix kategorisinde Türkiye 2.liği elde ederek ilçeye döndü. Şampiyona da derece elde eden sporcular, milli takım kampına da katılmaya hak kazandı.

Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel ve Çekerek Belediyesi Başkanı Eyüp Çakır, antrenör Abdullah Eraslan ve sporcuları başarıları dolayısıyla tebrik etti.

Sporculardan Mahmut Yılmazer, düzenlenen şampiyona da U23 Mix kategorisinde Türkiye 2.si olduklarını söyleyerek, “Öncelikle bize destek veren Çekerek Belediye Başkanımız Eyüp Çakır’a çok teşekkür ediyoruz. İleriki şampiyonalarda daha da başarılı olup şampiyonluğu Yozgat’ımıza ve ilçemize getireceğiz” dedi.

53 takımın katıldığı U23 Mix kategorisinde Türkiye ikincisi olduklarını belirten sporculardan Ahmet Yılmazer de, “Takım olarak çok mutluyuz, önümüzdeki yıllarda daha başarılı olacağız. Bu haklı gururu sonuna kadar yaşıyoruz. İlimizi ve ilçemizi daha iyi temsil edeceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.