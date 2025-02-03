Yozgat Valiliği sosyal medya kullanımında en başarılı ilk 6 valilik arasında yer aldı.

Türkiye’de valiliklerin sosyal medya performanslarını analiz eden bağımsız bir değerlendirme firması, aylık raporunu yayınladı. Rapora göre, Yozgat Valiliği, sosyal medya platformlarındaki etkileşim oranlarıyla Türkiye çapında en başarılı ilk 6 valilik arasında yer alarak birçok büyükşehir valiliklerini geride bıraktı.

Yapay zeka destekli analizlerle hazırlanan rapor, valiliklerin sosyal medya platformlarındaki performanslarını detaylı bir şekilde inceledi. Çalışmada, yayın sıklığı, etkileşim oranları, retweet, yorum ve beğeni sayıları gibi kriterler dikkate alındı. Yozgat Valiliği, bu kriterlerde gösterdiği yüksek performansla son 3 aydır ilk 6’dan aşağı düşmedi ve bugüne kadar hiç ilk 10’un dışına çıkmadı.

Yozgat Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, kentin tanıtımına önemli bir katkı sağlarken, Yozgat halkının da valiliğin sosyal medya hesaplarına gösterdiği ilgiyi ortaya koyuyor. Valiliğin hesaplarından paylaşılan etkileyici videolar ve özenle seçilmiş fotoğraflar, Yozgat’ın kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini geniş kitlelere ulaştırıyor.

Tüm sosyal medya platformlarının verileri baz alındığında, Yozgat Valiliği son 3 ayda toplam 299 bin 369 etkileşim alarak en üst sıralarda yer aldı. Raporda, Yozgat Valiliği’nin tüm platformlarda etkileşim oranlarını artırmaya devam ettiği belirtildi.