Yozgat’ta 24 Şubat-02 Mart Vergi Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Toplumda sağlıklı vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm katmanlarına benimsetilmesi ve yayılması, vergide kayıp kaçağın önlenmesi ile kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl 36’ncısı kutlanan vergi haftası etkinlikleri Yozgat’ta Cumhuriyet Alanı’nda Atatürk Anıtına Çelenk sunulması ile başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Yozgat Defterdarı Osman Koçaş, "2024 mali yılı vergilendirme dönemi kazanç ve iratların beyannamelerinin alınmaya başlandığı bu aylarda mükelleflerimizi gerçek kazançları üzerinden beyan vermeye davet ederken gizleyenleri, kayıt dışı bırakanları ise bir gün maliyecilerin kapısını çalacaklarını unutmamalarını hatırlatırız" dedi.

Kocaş, "Kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi bakımından verginin önemini bilen toplum bireylerinin, vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirmedeki isteklilik düzeyi olan vergi bilincinin oluşturulması ve tam olarak yerine getirilmesi anlamındaki gönüllü uyum tesisi amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası ’Vergi Haftası’ olarak kutlanmaktadır. 24 Şubat - 02 Mart 2025 tarihleri arasında kutlanacak olan 36’ncı Vergi Haftası kapsamında yapılacak etkinlikler, özellikle toplumda vergi bilincinin oluşması ve gönüllü uyum perspektifinden olarak genç nesillere yönelik bilgilendirme, seminerler ve video gösterileri şeklinde olacaktır. Bilindiği gibi vergi; kamu harcamalarını finanse etmek, ekonomik ve sosyal hayatı düzenlemek için, cebri, nihai, karşılıksız olarak gerçek ve tüzel kişilerin kazançları, harcamaları ve servetleri üzerinden alınan parasal bir yükümlülüktür. Mükellef ise vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu yüklenilen gerçek veya tüzel kişilerdir’’ diye konuştu.