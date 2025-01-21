Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yozgat Bozok Üniversitesi arasında, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle, suç işleme oranını düşürme ve kişisel gelişimleri desteklenmesi amaçlanıyor.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’ın katılımıyla imzalanan protokolde Denetimli Serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülere, eğitim ve iyileştirme faaliyetleri, çocuk yükümlülere yönelik faaliyetler, bağımlılıkla mücadeleye yönelik faaliyetler gibi başlıklar altında iş birliği sağlanacak. Bu doğrultuda denetimli serbestlik altındaki bireylerin topluma entegre olması sağlanacak.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili yaptığı açıklamada “Bozok Üniversitesi ile imzalanan bu protokol ile Denetimli Serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin eğitim-iyileştirme çalışmalarında desteklenmeleri, yine yükümlülere yönelik sosyal, kültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak alanlardaki faaliyetlere katılımları ile suçtan uzak kalmalarının sağlanması ve topluma yeniden kazandırılmalarına yönelik çalışmalar yapılması amaçlanmış olup, ‘Topluma Güven, Bireye Umut’ prensibi ile çalışmalarını yürüten Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün Bozok Üniversitesi’nin de akademik olarak katkılar ile hizmetlerini daha üst düzeyde vermesi amaçlanmaktadır" cümlelerini kullandı.