Yozgat Çamlık Bal Ormanı’nda ’11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında 15 farklı noktada binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Yozgat’ta ve ilçelerinde 15 farklı noktada 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında toplamda 17.850 fidan toprakla buluştu. Fidan dikimine katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan “Anadolu coğrafyasını hep beraber yeşillendirmeye, Anadolu coğrafyasında her yeni geçen gün bir güzelliğe bir hizmete imza atmaya devam ediyoruz. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ülkemiz genelinde düzenlenen milli ağaçlandırma gününde, geleceğe nefes olmak üzere her birimiz birer fidan dikmek üzere buradayız” dedi.

“Bu sene 1 milyon 300 bin fidan toprakla buluşturulacak”

Vali Özkan, bu sene 700 bini tohum olmak üzere 1 milyon 300 bin fidanın toprakla buluşturulacağını ifade etti. Ayrıca 2025 yılı için ise “Bizlerin dikeceği fidan sayısı 3 buçuk milyona, insanımızla, öğrencilerimizle birlikte dikeceğimiz fidan sayısı da ilimiz genelinde 4 milyona ulaşacak” dedi.

Mehmet Ali Özkan, fidan dikiminin ardından bal ormanlarında üretilen baldan katılımcılara ikram etti. Katılımcılar da diktikleri fidana can suyu vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.