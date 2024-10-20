Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde, Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda çevre temizliği yapıldı.

Vatandaşların çevreye olan duyarlılığını artırmak ve ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla geniş katılımlı düzenlenen temizlik etkinliğine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkan Vekili Osman Daştan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler destek verdi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan öncülüğünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar yürüyüş yaparak çöpleri temizledi.

“Ormanların korunması için farkındalık oluşturuyoruz”

Ormanları gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmanın gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Geçtiğimiz bahar ayında başladığımız bu kampanyayı şu anda hep birlikte devam ettiriyoruz. Bizim amacımız ormanların korunması yolunda farkındalık oluşturmak, temiz tutmak ve insanlarımızı da bu çabaya ortak etmek istiyoruz. Yıl içerisinde en çok karşılaştığımız olaylardan bir tanesi de maalesef orman yangınları ve bu yangınların birinci sebebi de insan kusurlarıdır. İkinci sebebi ormana atılan cam şişeler ve üçüncüsü de anız yakmak. Dolayısıyla bizler burada bu konularda farkındalık oluşturmak için Çamlık Milli Parkı’nda toplandık” dedi.

“Ormanları temiz bırakın”

Çamlıkta orman temizliğine katılan öğrencilerden Mehmet Baran ise, “Ormanlarımızı temiz tutmak için etkinliğe katıldık, çöplerimizi toplayıp insanlara burayı temiz bırakmak istiyoruz. Türkiye’nin ilk milli parkında çöplerimizi topladık. Vatandaşların da ormanları temiz bırakmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Kendim ve çevrem için buradayım”

Doğayı temiz tutmak için Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda düzenlenen temizlik çalışmasına katıldıklarını söyleyen Büşra Durak da, “Kendim ve çevrem için buradayım, ormanlarımızı temiz tutmak çok önemli, özellikle sigara izmaritleri orman yangınlarına sebebiyet veriyor, bunun haricinde camlar da orman yangınlarını tetikliyor. Bu yıl yeterince orman yangını yaşadığımızı düşünüyoruz buna engel olmak amacıyla buradayız” ifadelerine yer verdi.