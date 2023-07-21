Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Her Mahalleye Bir Konak" projesi çerçevesinde 7’nci mahalle konağını Bahçeşehir Mahallesi’ne yaptıklarını söyledi.

Başkan Köse, temel çalışmaları tamamlanan Bahçeşehir Mahalle Konağı’nın hızla yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti. Köse yaptığı açıklamada, "Osmanlı ve Selçuklu mimarisi ile mahallelerimizde inşa ettiğimiz mahalle konaklarımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Yapım çalışmalarını tamamladığımız Fatih Mahalle Konağı, Tuzkaya Mahalle Konağı ve Eskipazar Mahalle Konağı’nın yanı sıra, Mehmet Hulusi Efendi Mahalle Konağı, Yukarı Nohutlu Mahalle Konağı, Erdoğan Akdağ Mahalle Konağı yapım çalışmalarımız devam ediyor. 7’nci mahalle konağımızı da Bahçeşehir Mahallemizde yapıyoruz. Temel işlemlerini tamamladığımız Bahçeşehir Mahalle Konağımızı da en kısa süre tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Her mahallemizde sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılacağı mahalle konağı projelerimize ara vermeden devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.