Yozgat Belediyesi, Şeyh Osman Mahallesi’nde kötü görüntüye yol açan dere için ıslah çalışmalarını başlattı. İkiz Kuleler’in arkasında yürütülen çalışma ile bölgedeki çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, şehir girişinde yer alan bu alanın kente yakışır hale gelmesi için projeyi başlattıklarını belirterek, “İkiz Kuleler arkasındaki bölge ve şehrimizin girişinde uzun zamandır rahatsız edici bir görüntü oluşturan derenin ıslah çalışmalarına başladık. Çalışmamız tamamlandığında, burası Yozgatpak’ın devamı niteliğinde, şehrimize değer katacak bir peyzaj alanına dönüşecek” dedi.