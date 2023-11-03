Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, belediyeye ait sosyal tesislerde İsrail menşeili ürünlerin artık yer almayacağını duyurdu.

İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırılarını ve katliamını protesto eden Yozgat Belediyesi, kentin farklı bölgelerindeki sosyal tesislerinde İsrail kökenli ürünlerin satışını durdurma kararı aldı. İsrail’e ait ürünleri boykot etme kararını sosyal medya hesaplarından duyuran Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İsrail’in Gazze’deki haince saldırılarını şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Sosyal tesislerde tamamen yerli ve milli ürünlerin kullanılacağını da belirten Başkan Köse, “Şehrimizin birçok yerindeki sosyal tesislerimizde İsrail kökenli hiçbir ürün satılmayacaktır. Sosyal tesislerimizde tamamen doğal ve yerli ürünlerimizle hizmet etmeye devam edeceğiz. Ayrıca hemşerilerimizi de İsrail ürünlerine uygulanan tüm boykotlara destek olmaya çağırıyoruz.” dedi.

Başkan Köse, İsrail kökenli ürünlerin satılmaması konusunda kentteki esnafın da aynı duyarlılığı göstermesini istedi.