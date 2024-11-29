Yozgat Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışının durmasının ardından buz kütlelerini temizliyor.

Yozgat’ta soğuk ve karlı havanın etkisini göstermesinin ardından özellikle çatılarda kar kütleleri ve buz parçaları birikti. Binaların çatılarından sarkan buz parçaları yoldan geçenler açısından tehlike oluşturuyor. Bu nedenle Yozgat Belediyesi ekipleri de buz parçalarını kırmak için kolları sıvadı.

Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri, buz parçaları kırılacak olan binanın etrafında güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Daha sonra itfaiye merdivenine çıkan görevli, şerit içerisine alınmış bina çatısındaki buz kütlelerini kırdı. Olası bir tehlikenin önüne geçilmiş oldu.

Aynı zamanda belediye ekipleri kaldırımlarda ve ara sokaklarda da kar temizleme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.