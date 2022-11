Bölgesel Amatör Lig 6. grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Belediyesi Bozokspor, deplasmanda oynayacağı Develigücüspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Adnan Avcu ile 5 haftalık galibiyet serisi yakalayan Yozgat Belediyesi Bozokspor, ligin 8. haftasında deplasmanda konuk olacağı Develigücüspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Galibiyet serisine Develigücüspor ile devam etmek istediklerini söyleyen teknik direktör Adnan Avcu, "İyi bir seri ve uyum yakaladık. Oyuncularımı ortaya koydukları performanstan dolayı tebrik ediyorum. Oyunumuzu daha da güçlendirmek istiyoruz. Eskil Belediyespor maçında geriye düştüğümüz anda refleks gösterebileceğimizi kanıtladık. Biz kazandığımız maçlardan ders çıkarmayı sürdüreceğiz. Eskil Belediyespor karşılaşması geride kaldı. Şimdi tamamen Develigücüspor karşılaşmasına odaklandık. Rakibimizin analizini yapıp oyun sistemimizi buna yönelik kuracağız" dedi.

"Sürdürülebilir bir başarı istiyoruz"

Her karşılaşmayı final havasında geçirdiklerini de belirten Avcu, “Biz her şekilde yönetebileceğimiz unsurları, daha iyi yönetmek adına çalışmalar yapıyoruz. Oyunu geliştirmek bizim yönetebileceğimiz bir unsur, daha iyi savunma, daha iyi hücum, daha çok mücadele bizim yönetebileceğimiz unsurlar. Tüm enerjimizi buna harcıyoruz. Sürdürülebilir bir başarı istiyoruz. Her müsabaka bizim için oyun açısından bir fırsat. Keşke ve iyi ki kelimeleri futbolda sık kullandığımız kelimeler. Biz keşke dememek adına doğru olan ne varsa onu gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

"Her oyuncumuza ihtiyacımız var"

Tecrübeli oyuncu Burak Emre Kayan’ın da bir hafta sonra takım ile çalışmalara başlayacağını belirten Avcu, “Oyuncumuz sakatlık süreci geçiriyor. 1 hafta sonra takımımızla birlikte çalışmalara başlayacak. Mazlum Güneş’in menüsküs yırtığı var tedavisi sürüyor. Her oyuncumuza ihtiyacımız var. Bizim en önemli aktörlerimiz oyuncularımız. Yozgat’ı ve Yozgatlı sporseverleri en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.