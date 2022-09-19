Yeni sezonda Hentbol Erkekler 1. Liginde mücadele edecek olan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayarak lig hazırlıklarına başladı.

Yeni sezonda Hentbol Erkekler 1. Liginde mücadele edecek olan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayarak lig hazırlıklarına başladı.

Geçen sezon Hentbol Erkekler 2. Ligi’ni namağlup şampiyon tamamlayarak 1. Lige yükselen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, 15 Ekim tarihinde başlayacak olan 1. Lig hazırlıklarını sürdürüyor. Transfer çalışmalarını büyük oranda tamamlayan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, antrenör Ozan Salep öncülüğünde Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda antrenmanlara başladı.

Birinci ligde de hedeflerini şampiyonluk olarak belirlediklerini söyleyen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Antrenörü Ozan Salep, “Yeni sezon hazırlıklarımıza bu hafta içerisinde başladık. Hedefimiz geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine şampiyonluk. Bu hedefe ulaşabilmemiz için çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Lig tarihine kadar tam manası ile hazır hale gelip sezona da iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bizleri destekleyen, her zaman yanımızda olan kulüp Başkanımız Celal Köse’ye ve Belediye Başkan Yardımcımız Murat Tanışman’a çok teşekkür ediyorum. Onların ve Yozgat halkının bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız.” dedi.