Yozgat Belediyesi tarafından 1. Sınıf Atık Getirme ve Eğitim Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Spor Vadisi’ndeki açılış törenine Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Tamer, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Törende Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törende konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, sıfır atığın, evlerde, sokaklarda, okullarda ve tüm kurumlarda gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Atıkların yerinde ayrışmış şekilde belediyeye ulaşması gerektiğini belirten Polat, "Çocuklarımıza sıfır atık eğitimi vermemiz gerekiyor. Bütün çocuklarımızı belediyemizin açmış olduğu bu eğitim merkezine getireceğiz. Çocuklarımız burada hem eğlenecek hem de atık ayrıştırmasını öğrenmiş olacak. Çocuklar bu işi yaparak büyüklerine örnek olacak" dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldıkları hibe destekleriyle katı atık getirme ve eğitim merkezini yaptıklarını ifade etti. Doğaya zarar verecek atıkları geri dönüştürmek amacıyla belirli bir merkezde toplamak istediklerini anlatan Köse, "Görevlilerimiz önce okullara giderek atık ayrıştırmayla ilgili öğrencilerimize bilgi verdi. Şimdi de öğrencilerimiz bu eğitim merkezinde atık ayrıştırmayı öğrenecek, çeşitli etkinliklere katılacak" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yozgat Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme ve Eğitim Merkezi’nin açılışı yapıldı.