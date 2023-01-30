Artvin’de sosyal medya içerik üreticileri, sular altına kalacak olan Yusufeli’ni son kez görüntüleyebilmek için ilçeye akın ediyor.

Artvin’de sosyal medya içerik üreticileri, sular altına kalacak olan Yusufeli’ni son kez görüntüleyebilmek için ilçeye akın ediyor.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan, kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı su tutmaya devam ediyor. Baraj kapaklarının kapanmasıyla, gövdede biriken su seviyesi 2 ay içinde 73 metreyi buldu. Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler birer birer sular altında kaldı. Baraj suları Evren Mahallesi ve sanayi bölgesine ulaşırken, kısa süre içerisinde ilçe merkezine yaklaşması planlanıyor.

İlçede taşınma sürecinde sona gelinirken, sular altında kalacak olan Yusufeli’ni son kez görüntülemek için YouTuber ve sosyal medya içerik üreticileri bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. İlçenin bu değişimini ve mühendislik harikası dev barajı kayıt altına almak gelecek nesillere aktarmak için Türkiye’nin birçok ilinden sosyal medya içerik üreticileri Yusufeli’ne gelerek yapılanları yerinde kaydedip takipçileriyle paylaşıyor. Sosyal medyada trend olan Yusufeli Barajı, HES ve sular altında kalacak yerleşim yerleri belgesellere de konu oluyor.

"Çok sayıda YouTuber ilçeye geliyor"

İlçede esnaflık yapan Erhan Koçak, "Son zamanlarda zaten Yusufeli çok gündemde olan bir ilçe; İstanbul’dan, Ankara’dan ve başka illerden çok sayıda YouTuberlar geliyor. Buraların videolarını çekerek belgesel gibi yayınlıyorlar" dedi.

"Eski yaşam ve şimdiki yaşamı kayıt altına aldık"

Sosyal medya ve YouTube içerik üreticisi Emrah Kara, "Baraj altında kalacağı için merak ettik dikkatimizi çekti. Hem ben hem başkaları neden bunu görmesin onun için çekimlere geldik. Takipçilerimizle paylaşacağız YouTube kanalımızda hem Instagram hesabımızda. Biz duygulandık, onlar da duygulansın. Burada eskiden yaşayıp da şimdiki yaşamı kayıt altına aldık" diye konuştu.

"Sular altında kalmasına son kez şahitlik yaptık"

Bir başka YouTuber Onur Ekin, "Yusufeli’nin sular altında kalmasına son kez şahit olmaya geldik. Eskisiyle yenisiyle. Yusufeli ile ilgili barajın dolduğuna dair, Yusufeli ile ilgili bilgiler verdik. Eskisini, yenisini, neler yapıldığını, neler yapılıyor halen daha onlarla ilgili bilgiler veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Takipçilerimizin merakından dolayı buraya geldik"

Youtuber Reşit Duran ise, "Son zamanlarda Yusufeli trend olduğu için takipçilerimizin merakından dolayı buralara geldik. Takipçilerime detaylı bilgi vermek için buradayım. Yusufeli eski yerleşim yerini gezdik, yeni yerleşim yerini gören hakim noktadayız. Suyun dolma noktasını gördük, oradan da şimdi suyun geldiği yerleri çekip takipçilerimle paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.