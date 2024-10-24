Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarında ilk golünü Manchester United’a attı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Mücadeleye 11’de başlayan Youssef En-Nesyri, 49. dakikada beraberlik golünü kaydetti. Bu sezon ligde 2, Avrupa Ligi’nde de 3 maça 11’de çıkan En-Nesyri, Avrupa kupalarında ilk kez gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki forvetin Trendyol Süper Lig’de 1 golü bulunuyor.

En-Nesyri, karşılaşmanın 79. dakikasında yerini Edin Dzeko’ya bıraktı.