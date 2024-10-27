Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Süper Lig’de 2. golünü attı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti. Mücadeleye 11’de başlayan Youssef En-Nesyri, 15. dakikada kafayla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu sezon 3. kez 11’de başlayan En-Nesyri, 9 lig maçında forma giydi. İlk golünü 11’de başladığı Göztepe deplasmanında kaydeden Faslı forvet, ligde ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Youssef En-Nesyri, Bodrum FK maçının 69. dakikasında yerini Cenk Tosun’a bıraktı.

UEFA Avrupa Ligi’nde de 3 kez forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun 1 golü bulunuyor.