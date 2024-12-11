Kültürünün unutulmaması, gelecek kuşaklara aktarılması adına faaliyetler yapan Yörükler, Denizli’nin Honaz ilçesinde düzenlenen ‘Yaren Gecesi’nde buluştu. Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, örf ve adetlerini yaşatan Yörükleri yalnız bırakmadı.

Denizli’de Yörük kültürünün unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması için Denizli Yörükleri İl Beyi Ramazan Karaduman’ın ev sahipliğinde ‘Yaren Gecesi’ düzenlendi. Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde düzenlenen renkli etkinlik, yüzlerce Yörüğü bir araya getirdi.

Ozan Nihat’ın sahnesi ve doğaçlama türküleriyle başlayan gecede, Sultanbacı olarak bilinen sanatçı Sultan Torun, sazı ve sözüyle Yörüklere unutulmaz bir gece yaşattı. Denizli ve Ege Bölgesine özgü halk oyunlarının sergilendiği gecede, düzenlenen yarışma ve etkinliklerle keyifli anlar yaşandı.

Etkinlikte kendilerini yalnız bırakmayan davetliler ve Yörüklere teşekkür eden İl Beyi Ramazan Karaduman, “Yörük lük bizim kültürümüz, dedelerimiz büyüklerimiz Yörüktü. Bizde özümüz olan bu kültürümüzü yaşatmak, unutulmadan, gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz Yörükler, yarenler bu gecede birlik ve beraberlik olsun diye bu etkinliği düzenledik. Atalarımızdan gördüğümüz örf ve adetlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Yaren gecesi etkinliğimizi gelecek yıllarda da farklı ilçelerde mahallelerde düzenleyerek geleneksel hale getireceğiz” dedi.

“Bu sadece eğlence değil gençlerimiz için önemli bir program”

Kendi yaşam tarzları ve hayat hikayelerini yaşatmak için bir araya gelen Yörükleri kutlayan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, “Gelenek, görenek ve adetlerinizi yaşatmak için düzenlediğiniz bu etkinlik çok değerli. İnşallah gençlerimiz bu tür etkinliklerde daha çok yer alırlar. Bundan sonraki gecelerde onları daha çok görmeyi arzu ediyoruz. İnternet ve teknoloji çağında çocuklarımız ellerimizden birer birer kayıp gidiyor. Ama Yörükler evlatlarına sahip çıkmak için, onlar vatanlarına sahip çıksın diye bu geceleri düzenliyor. Bu etkinlikler birer eğlence değil; çocuklarımızın, evlatlarımızın ve nesillerimizin geleceğe taşınmaları adına değerli programlardır. Gençlerimizin buralara iştirakleri çok önemli. Bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen kadınlarımıza, yöneticilere ve de tüm Yörüklere teşekkür ederim” diye konuştu.