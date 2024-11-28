Kültürünün unutulmaması, gelecek kuşaklara aktarılması adına faaliyetler yapan Yörükler, Denizli’nin Honaz ilçesinde düzenlenecek ‘Yaren Gecesi’nde buluşacak.

Denizli’de Yörük kültürünün unutulmaması, gelecek kuşaklara aktarılması adına önemli çalışmalara imza atan Denizli Yörükleri İl Beyi Ramazan Karaduman, ‘Yaren Gecesi’ n de Yörükleri bir araya getirecek. Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde 30 Kasım Cumartesi günü Kocabaş Düğün Salonu’nda saat 20.00- 23.00 saatleri arasında yapacak yaren gecesinde sanatçılar sahne alacak, halk oyunları ekipleri gösteri yapacak, davetlilere çeşitli ikramlar yapılacak.

Denizli’de Yörük kültürünün unutulmaması için farklı etkinlikler düzenlediklerine dikkat çeken İl Beyi Ramazan Karaduman, “Yörük lük bizim kültürümüz, dedelerimiz büyüklerimiz Yörüktü. Bizde özümüz olan bu kültürümüzü yaşatmak, unutulmadan, gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Uzun kış gecelerini değerlendirmek adına yaren gecesi düzenlemeye karar verdik. Bu özel gecemizi Honaz İlçemize bağlı Kocabaş Mahallesinde 30 Kasım Cumartesi gecesi saat 20.00 ile 23.00 saatleri arasında düğün salonunda yapacağız. Sanatçımız Sultan Torun bu gecede sahne alacak, sazıyla yöremize ait türküleri seslendirecek. Bu gecede halk oyunları ekiplerimizde sahne alacak, Denizli’ye ve Ege bölgesine özgü halk oyunlarımızı sergileyecek. Biz Yörüklerde misafire ikram çok önemlidir. Onun için gecemizde bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize çeşitli ikramlarımızda olacak. Yaren gecesi etkinliğimizi gelecek yıllarda da farklı ilçelerde mahallelerde düzenleyerek geleneksel hale getireceğiz. Herkesi tüm Yörüklerimizi gecemize davet ediyorum” dedi.