Geçtiğimiz günlerde kuruluş aşamalarını tamamlayan Yörük Türkmen Vakfı Denizli Şubesi, düzenlenen tören ile açılışını gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde kuruluş aşamalarını tamamlayan Yörük Türkmen (Yör-Türk) Vakfı, il başkanlığı ofisini Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi’nde tören ile açılışını yaptı. Törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Marım, Doç. Dr. Devrim Alkaya, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve üyeleri katılım sağladı.

Açılışlara devam edeceklerini ve mutlu olduğunu ifade eden Yör-Türk Vakfı Denizli İl Başkanı Hüdai Sarı, “Denizli merkez şubemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Çok mutluyuz. Buradaki açılıştan önce Honaz’da açılış gerçekleştirmiştik. Şimdi Denizli merkez açılışının ardından Buldan, Güney, Sarayköy ve Acıpayam gibi ilçelerimizde peş peşe açılışlarımızı gerçekleştireceğiz. Bütün üyelerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diliyorum” dedi.