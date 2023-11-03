Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali" açılış töreninde konuşan Başkan Muhittin Böcek, "Yörük çocuğu olarak doğup büyüdüğüm Antalya’mız için gece gündüz çalışmak boynumun borcudur" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2’nci Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’nde Yörük göçü ile başlayan ve gün boyu süren etkinliklerin ardından resmi açılış töreni gerçekleşti. Yörük Türkmen Festivali’nin açılışında sahne alan ünlü sanatçı Haluk Levent, izleyenlere müzik şöleni yaşattı.

Coşkulu açılış

Aksu At Çayırı Mevkii festival alanındaki törene; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, ilçe belediye başkanları, Yörük Türkmen Dernekleri, Türk dünyasından konuklar, çeşitli kurum ve kuruluşlar, kadın kooperatifleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tören öncesinde festival alanını gezerek, konuk ve vatandaşlarla buluştu.

Vali Şahin’den teşekkür

Festival açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Yörük kültürünün kadim bir kültür olduğuna dikkat çekerek, “Biz Anadolu’ya gelirken 2 bin yıllık bir serüvenden bahsediyoruz. Birden gelmedik. Oradaki Ata topraklarımızdaki kardeşlerimizi orada bıraktık. Anadolu’ya çekik gittik çakır döndük, atla gittik uçakla döndük. Türk dünyası olarak yine biriz, bütünüz yine birbirimizi bulduk. Türkiye sadece Anadolu’dan ibaret değil. Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar büyük bir Türk dünyasından bahsediyoruz. Bu büyük, kadim kültür, Türkmen ve Yörük kültürünün omurgası üzerinde yükseldi. Eğer biz bugün bu güzel Türkçeyi konuşuyorsak Yörüklere, Türkmenlere borçluyuz. Eğer bugün bağlama çaldığınız aman onun tınıları bizim kulağımıza senfoni gibi geliyorsa Yörüklerin getirdiği o kalbi zincire borçluyuz. Bu kadim kültürü muhafaza etmek ve genç nesillere aktarmak zorundayız. Bu festivaller de bu açıdan çok değerli. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Böcek, konuşmanın ardından Vali Hulusi Şahin’e Yörük halısı hediye etti.

"Her Türk Yörük’tür, her Yörük Türk’tür"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Yörük çocuğu olarak doğup büyüdüğü Antalya’da Yörük kültürünü bizzat yaşatmak için çalıştıklarını belirterek, "Yaylalara göç etmiş, keçi otlatmış, kıl çadırlarda da yaşamış şanslı insanlardan biriyim. ‘Torosların evladı’ diyerek beni bağrına basan sevgili Antalyalılar, Yörük kardeşlerim; sizlerin mutluluğu için bahane üretmeden, gece gündüz çalışmak boynumun borcudur. Bin yıldır bu coğrafyayı yurt edinmiş Yörük atalarım, bu topraklarda yaşayan kültürlerin üzerine yepyeni bir üretim anlayışı kattılar. Ellerindeki yaşam ustalığıyla suyu çamura kattılar, çanak yaptılar. Toprağa tohum attılar, aş yaptılar. Her Türk Yörük’tür, her Yörük Türk’tür. Orta Asya’dan yürüyerek geldik. Türklerin Atası saydığımız ve Cumhuriyetimizin mimarı Atatürk de bir Yörük’tür. O nedenle; ‘Arkadaşlar! Gidip, Toros dağlarına bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez’ demiştir” diye konuştu.

"Yörük demek cumhuriyet demektir"

“Yörüklük bugün burada bizi bir araya getiren, bizi biz yapan kültürdür" diyen Başkan Böcek, "Türkiye Cumhuriyeti’nin ruhunda yatan közdür. Yörüklük, Anadolu’nun kaybolan yüreğinde taşıdığı sırdır. Yörüklük; doğayla barışık, tüm canlılara saygı duyan bir yaşam biçimidir. Yörüklük; içi dışı bir, özü sözü bir olmaktır. Göçebe ruhuyla özgürlüğün simgesidir Yörüklük. Türk milletinin özüdür. Yörük demek Cumhuriyet demektir. İşte biz bugün Cumhuriyetimizin 100. Yılında, bu güç ve kuvvetle, Türk dünyasından-Balkanlardan gelen kardeşlerimizle, yurdumuzun dört bir yanından gelen Yörük-Türkmen derneklerimizle, hemşehri derneklerimizle, Torosların Yörükleriyle festivalimizi çok büyük bir coşkuyla kutluyoruz."

Başkan Böcek, festivale katılmak için Anadolu’dan ve dünyanın pek çok Türk Cumhuriyetinden gelen konuklara ve festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini, Yunus Emre’nin “Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz” ifadelerini kullandı.

"Yörük kadını her zorluğu sever"

Açılış töreninde Yörük ve Türkmenler adına konuşma yapan Emine Bulut, “Ne mutlu ki Cumhuriyet ile yaşıyoruz. Yörükler Türkiye’nin önemli yapı taşıdır. Yörük kadınları da şartlar ne olursa olsun tüm zorlukların altından kalkabilir. Antalya Büyükşehir Belediyesine ikinci kez dünyanın her yerinden Yörük ve Türkmenleri ağırladığı için teşekkür ederim” diye konuştu.

Müzik, dans ve atla akrobasi gösterileri

25 bağımsız Türk Cumhuriyeti’nin katıldığı festivalin ilk günü renkli etkinliklere sahne oldu. Uluslararası katılımcılar Aksu At Çayırı mevkiindeki alana kurulan iki farklı sahnede birbirinden renkli müzik ve gösteriler gerçekleşti. Türk Ocakları - Türk Dünyası Müzik Topluluğu Konseri, Çağatay Aras - Suphi Aras Konseri, Kırgızistan Koreografi Okulu Dans Grubu Gösterisi, Azerbaycan Vatan Dans Grubu Gösterisi, Kazakistan Danesh Rakishev Filarmoni Orkestrası ve halk oyunları gösterilerini sunuldu. Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk Kulübünün gösterisi ise izleyenlerin nefesini kesti. Etkinlikte sporcuların atlı akrobasi ve yerde ok atma gösterisi ilgiyle izlendi. Açılış öncesi ise sahneye Ebru Özdemir çıktı. Özdemir hareketli şarkılarıyla alandaki kalabalığa müzik dolu anlar yaşattı.

Haluk Levent coşturdu

Açılış töreninin ardından ise sahne alan ünlü müzik sanatçısı Haluk Levent sahne aldı. Türk rock müziğinin sevilen sesi Haluk Levent, söylediği parçaları ile alanı dolduran vatandaşlara müzik şöleni sundu. Konserde en sevilen şarkılarını seslendiren Haluk Levent, izleyenlere coşku dolu dakikalar yaşattı. Konser sonrasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ünlü sanatçı Haluk Levent’e konser anısına Döşemealtı halısı takdim etti.