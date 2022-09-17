Söğüt’e düzenlenen Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği’nin 3. Olağan Genel Kurulu’nda oy birliği ile yeniden başkanlığa seçilen İrfan Tatlıoğlu, “Uyanık olmamız gerek bir döneme giriyoruz. Yeni bir yola çıkmaya varız diyoruz” diye konuştu.

Söğüt’e düzenlenen Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği’nin 3. Olağan Genel Kurulu’nda oy birliği ile yeniden başkanlığa seçilen İrfan Tatlıoğlu, “Uyanık olmamız gerek bir döneme giriyoruz. Yeni bir yola çıkmaya varız diyoruz” diye konuştu.

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği’nin 3. Olağan Genel Kurulu Bilecik Söğüt’e düzenlendi. Türk Dünyası Yörük Türkmen Beyleri Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, kongrede oy birliği ile yeniden başkan seçildi.

Hamidiye Külliyesi’nde düzenlenen kongreye Kültür Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan Danışmanı İsmail Mansur Özdemir ve Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği’nin çok sayıda üyesi katılım gösterdi.

Türk Dünyası Yörük Türkmen Beyleri Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, "Rusya’da ve Çin Turan korkusu yüzünden politika üretmeye kalktı. Birbirimizi kurmadan neyimiz varsa konuşalım. Ancak Turan hareketi için birbirimize engel olmamız gerekir. Türkler 5,5 milyon kilometrekareye sahip. 16 Türk devleti yıkıldı ancak bu devletler hep içerde çıkan anlaşmazlıklar yüzünden yıkıldı. Yabancı devletler de birbirimize çabuk düştüğümüzü biliyor" dedi.

"Çok uyanık olmalıyız"

İrfan Tatlıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çok uyanık olmamız gerek bir döneme giriyoruz. Öyle bir virajdayız ki dikkatimizi buraya çekmemiz gerekiyor. Biz halk ile o bağlantıyı kurduktan sonra önümüze geçecek bir güç yok. Kongremizi Söğüt’te yapmak, 741. yıl Ertuğrul Gazi etkinliklerinde nasip oldu. Yeni bir yola çıkmaya varız diyoruz. 2016’dan çok güzel bir kongre yapmıştık. 2019’da yapılan şikâyet üzerine kapatılma ile karşı kaşıya kaldık. Uçurumun kenarına kadar geldik. 2019 Kongresi’nde şikâyet edilince üye olmayan kişilerle kongre yapılmış gösterilmiş. O zaman bir yanlış anlaşılma olmuştu. Şimdi 3. Kongremizi daha rahat yapmaya çalışıyoruz. Yeni gelen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Onlar bize tecrübeleriyle ışık olacak.”

Divan Başkanlığına önerilen Osman Dikmen ise “İnşallah en hızlısı ve en sağlıklısından bir kongre yapmış oluruz” açıklamasında bulundu.

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Sekreteri Cemal Akkuş da 2019’dan itibaren birlik olarak yaptıkları ziyaret ve organizasyonlara yönelik çalışmaları slaytlar halinde katılımcılara aktardı.

"Kırılma noktasındayız"

Kültür Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan Danışmanı İsmail Mansur Özdemir de kongre sonunda yaptığı açıklamada, “Tarihi topraklardayız. Biz andımızı ahdimizi yenilerken ezan okundu. Kıymetli dostlar, diplomasi sadece devletler eliyle gerçekleşmiyor. Soğuk savaş sonrası, STK gibi devlet dışı varlıklar da diplomasi unsurları kabul ediliyor. 100 yılda bir denk gelen hem siyasi hem de stratejik olarak kırılma noktasındayız. Bu noktada devlet kendi imkanlarıyla mevcut konumunu düzeltiyor. Devlet bu konuda bir takım STK’ları veya kurumları destekliyor. Bosna’dan Buhari’ye, kuzeyden güneye kadar etkileyici bir STK’nın varlığını bilmek büyük nimet. Devlet bugün büyük kapasiteyle vaziyet alıyor. STK’ları bu vaziyetin gerisinde kalamaz” ifadelerini kullandı.