Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi’nde ‘Yörük toyu ve şenliği’ gerçekleştirilecek. Kızılcaköy Efeler ve Yörükler Derneği Başkanı Veysel Erdemli, yönetimi ve diğer dernek üyeleriyle birlikte mahallede davul zurna eşliğinde davetiye dağıtıp bütün vatandaşları şenliğe davet etti.

Kızılcaköy Efeler ve Yörükler Derneği, 16 Şubat Pazar günü ‘Yörük toyu ve şenliği’ düzenleyecek. Kızılcaköy Efeler ve Yörükler Derneği Başkanı Veysel Erdemli, yönetimi ve Ortaklar Yörük Efeler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Esma Doğan ile Kızılcaköy’de davul zurna eşliğinde esnaflara ve vatandaşlara davetiye dağıttı. Başkan Erdemli, bütün vatandaşları şenliğe davet etti. Pazara gelen vatandaşlar, davul zurnalı daveti görünce cep telefonlarıyla görüntü çekti. Dernek üyeleri köy meydanında zeybek oynadı.

Saat 11.00’de başlayacak olan şenliğin sunuculuğunu Şehriban Tekçe gerçekleştirecek. Sanatçılardan Adem Görgülü, Ayşe Karaçam, Hurşit Türkay, Osman Kural, Sema Yamacı ve Bedri Sarıkaya türkülerini seslendirecek. Miras Yörük Obaları Efeleri, Yenipazar Efeleri, aşık ve Sökeli Küçük Efe şenlikte gösteriler yaparak toya renk katacak. Gün boyu sürecek olan şenlikte, Yörük kültürü vatandaşlara tanıtılacak.

Kızılcaköy Efeler ve Yörükler Derneği Başkanı Veysel Erdemli; "16 Şubat’ta Kızılcaköy’de toyumuz ve şenliğimiz olacak. Geleneksel bütün adetlerimizi sergileyeceğiz. Saat 11.00’de başlayacak ve saat 17.00’de sona erecektir. Bugün de mahalledeki esnaflara ve vatandaşlara davul zurna eşliğinde davetiye dağıttık. Haftaya Pazar günü yapacağımız toyumuza bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.