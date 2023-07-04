Denizli’nin Çameli ilçesinde Yörük gelenek ve göreneklerinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefliyle düzenlenen şenlik, bir birinden renkli görüntülere sahne oldu.

Denizli ve Muğla’dan gelen Yörüklerin geleneksel kıyafetlerle sergilediği gelenek ve görenekler tarihi hava oluşturdu. Şenlikte, kukladan yapılan deve gezdirildi. Şenliğe Çameli Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Uğur, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Şenlikte kız kaçırma konulu tiyatro gösterisi, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Çadırda, unutulmaya yüz tutmuş meslekler sergilendi. Hallaç, kirman ve ipten eğirme ve yayık ayranı yapıldı. Halk oyunları ekibi gösterisi, mahalle halkının hazırladığı tiyatro, Yörüklerin kullandığı alet ve edevattan yapılan eşyaların sergilediği şenlikte mehter takımı gösterisi ile başladı. Şenlik, zeybek ekibinin gösterisi ile devam ederken konuk sanatçılar Burdurlu sipsi ustası Hüseyin Demir ve Hüseyin Yakan sahne almasının ardından Masıt Kırığı oyunu ile son buldu.

“Bu kültürümüzü ancak bu kadar büyük bir çadırda anlatabilirdik”

Şenliği düzenleyen Arıkaya Ortaokul ve İlkokulu Okul Aile Birliği, “Bu kültürümüzü ancak bu kadar büyük bir çadırda anlatabilirdik. Biz modern yaşamla birlikte Yörük kültürünün kimliğini koruyarak sürdürmek istiyoruz. Yörük kültürüne ait ne varsa sosyal yaşamdan, ekonomiye, geçim kaynaklarından örf ve adetlerine kadar gelecek nesillere anlatmak istiyoruz. Festivalde kurduğumuz çadırımıza olan ilgi de bu anlamda bizi son derece memnun etti” açıklamasında bulundular.