Antalya’nın Kumluca ilçesinde 24. Tarım ve Seracılık festivali çerçevesinde “Geleneksel Yörük Göçü Korteji” gerçekleştirildi.

Yörüklerin yaylaya göçlerinin canlandırıldığı etkinlikte geleneksel kıyafetler giyen mahalle sakinleri, geçmişte kullanılan tarım aletleri, at, eşek, deve, keçi, koyun sürüleri ve köpeklerle şehir merkezinde kortej yürüyüşü yaptı.

Gödene Caddesi’nde başlayarak şehir merkezinden geçen korteje katılanlar, yaklaşık iki kilometrelik yürüyüş sonunda Karatepe Stadı’na ulaştı. Yörük çadırlarına varan katılımcılar, çadırlarına yerleşti. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Yörük kortejinin başlangıcında Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na festival açılış çelengini sundu. Köleoğlu, Tarım ve Seracılık Festivali’nde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bazı etkinlikleri yapmayacaklarını söyledi. Karatepe Stadı’nda Yörük göçü kortejinin sona ermesinden sonra protokol üyeleri, Yörük çadırlarına ziyarette bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.