Deprem bölgesinde umutları bitirmeyen kurtarışlar ekiplerin insanüstü mücadelesinin en büyük motivasyonu olmaya devam ediyor.

Deprem bölgesinde umutları bitirmeyen kurtarışlar ekiplerin insanüstü mücadelesinin en büyük motivasyonu olmaya devam ediyor.

Gürsu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (Gürak), deprem felaketinin altıncı günündeki kurtuluşlardan birini gerçekleştirerek, Hüsam Muhammed El Hüseyin’i enkazdan kurtardı. Depremde yerle bir olan enkazlardan birinde hala hayat belirtisi olduğunu tespit eden Gürsu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, diğer ekiplerin de desteğini alarak, titizlikle yaptıkları kurtarma çalışmasıyla Hüsam Muhammed El Hüseyin’i enkazdan canlı olarak kurtardı.

Depremin ilk gününden beri, ülkemizin her köşesinde millet olarak tek yürek verilen mücadelenin en iyi örneklerinden birini sergileyen Gürsu’nun Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Millet olarak canla başla verdiğimiz mücadelenin sonucunda, Hüsam Muhammed El Hüseyin gibi enkaz altından canlı olarak kurtarılan insanlarımızın mutluluğu, ekiplerimize tüm yorgunluklarını unutturuyor. Kendi ihtiyaçlarını unutup, altı gündür insanüstü bir güçle, deprem bölgesinde canlı insan kurtarmak için mücadele veren tüm ekiplerimize minnet ve saygılarımızı sunuyoruz. İnşallah bundan sonraki zorlukları da hep birlikte millet olarak kenetlenmeye devam ederek aşacağız” dedi.