Samsun’un Yakaket ilçesinde yorgun düşen kuğunun imdadına polis ekipleri yetişti.

Samsun’un Yakaket ilçesinde yorgun düşen kuğunun imdadına polis ekipleri yetişti.

Bir vatandaş tarafından yorgun düşmesinden dolayı uçamayan yaban kuğusu bulunduğu yönünde polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, uçamayan kuğuyu bulunduğu yerden alıp İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirerek, durumu Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerine bildirdi. Kuğu, gerekli tedavi ve bakımları yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi.