Antalya’da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’na (YÖREX)katılan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, patenti belediyeye ait Safranbolu Kıtırı ile Safran bitkisinin fuarda ilgi çeken ürünler olduğunu belirtti.

Türkiye’nin farklı il ve ilçeleri ile özdeşleşmiş tarihi ve yöresel ürünleri Yöresel Ürünler Fuarı’nda tek bir çatı altında toplandı.

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İşletme Müdürlüğü ekipleri aylar öncesinden fuar için hazırlıklara başlarken Belediye Başkanı Elif Köse, fuarda Safranbolu’yu ve Safranbolu’ya özgü ürünleri tanıttı. Patenti Safranbolu Belediyesine ait Safranbolu Kıtırı ve coğrafi işaretli safran bitkisi fuarda en çok dikkat çeken ürünler arasında yer aldı.

Fuar sürecini değerlendiren Belediye Başkanı Elif Köse, “Biz bu fuara ilk defa katılım sağlıyoruz. 12 yıldır Anadolu’nun eşsiz değerlerini tanıtan YÖREX’te yer almanın ve bu kadar büyük bir ilgiyle karşılaşmanın mutluluğu içindeyiz. Standımızda kendi üretimimiz olan kıtır ve safran beklediğimizden fazla yoğun ilgi gördü. Safranbolu’yu adına, tarihine, kültürüne yakışır tüm değerleri ve yöresel ürünleri ile temsil ettiğimizi düşünüyorum” dedi.