Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 2-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’te, Erzurum’un coğrafi tescilli ehram kumaşından tasarlanan ürünler fuar ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) öncülüğünde kurulan Saltuklu Kadın Kooperatifi’nin Başkanı Hülya Saltuklu tarafından Erzurum standında sergilenen ürünler özellikle kadın ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı. Koyun yününün eğrilmesinin ardından (ip haline getirilmesiyle) özel tezgahlarda dokunan ehram kumaşından hazırlanan farklı tasarımlardaki ürünleri YÖREX’te tanıtan Kooperatif Başkanı Hülya Saltuklu, gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyledi. Erzurum’un coğrafi tescilli yöresel ürünlerinden olan ehramı daha geniş kitlelere tanıtmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Saltuklu, hem kumaşın dokuması hem de farklı tasarımlarla alıcısına ulaşması için projeler yürüttüklerini ifade etti.