ANFAŞ-Antalya Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen 12. Yöresel Ürünler Fuarı’na (YÖREX) katılan Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursu (AKMEK) yoğun ilgi gördü.

Türkiye’nin farklı il ve ilçeleriyle özleşmiş yöresel ürünlerin tek bir çatı altında toplandığı Yöresel Ürünler Fuarı’na (YÖREX), Kepez Belediyesinin Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursu da katıldı. ANFAŞ’taki fuarda AKMEK, ziyaretçileri ’kalıcı oje’ ve ’kendi parfümünü kendin yap’ hizmetiyle buluşturdu. AKMEK standı, kalıcı oje yaptırmak ve kendi parfümünü kendi yapmak isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Genç yaşlı herkesin dikkatini çeken AKMEK standına erkeklerin de oldukça ilgi gösterdiği görüldü. AKMEK Koordinatörü Canan Gököz, “Fuarda AKMEK olarak ziyaretçilerimize ücretsiz kalıcı oje hizmeti verdik. Ayrıca standımızda ‘kendi parfümünü kendin yap’ diyerek, ziyaretçilerimize tarzlarında, sevdikleri kokularla özleşen kendi parfümlerini yapma imkanı da sunduk. Fuar ziyaretçilerimiz tarafından standımızın yoğun ilgi görmesi bizleri çok mutlu etti” dedi. Ziyaretçilere öğretmen ve kursiyerler de hizmet verdi.