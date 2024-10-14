Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 13’üncüsü ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’i 5 günde 328 bin 859 kişi ziyaret etti.

“Sizin oraların nesi meşhur?” sloganıyla 7 bölgeden 400 katılımcının yüzlerce yöresel ürününü sergilediği 13. YÖREX 9-13 Ekim tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi’nde ziyaretçiyle buluştu. Açılışını Dünya Odalar Federasyonu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yaptığı fuar, yoğun ilgi gördü. 5 gün süren YÖREX’i birinci gününde 64 bin 215 kişi, fuar sonunda toplam 328 bin 859 kişi ziyaret etti. YÖREX’te Mersin’in cezeryesinden Denizli buldan bezine, Hatay künefesinden Afyonkarahisar sucuğuna, Tokat basmasından Hakkari balına yüzlerce ürün ziyaretçiyle buluştu.

YÖREX’te TOBB’un organizasyonuyla ulusal ve uluslararası büyük market zincirleri ve -e ticaret siteleri, yerel üreticilerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi ve ikili görüşmelerde bir çok ticari anlaşma sağlandı. YÖREX’e çok sayıda öğrenci katılırken, çocukların da yöresel ürünlere ilgisi yoğun oldu.

“Dünya tanımalı”

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 13. YÖREX’i büyük coşkuyla tamamladıklarını söyleyerek, 14 bin yıllık Anadolu’nun yöresel ürünlerini 13’üncü kez ziyaretçiyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Ali Çandır, önümüzdeki yıllarda coğrafi işaretli ürünleri yurtdışında tanıtmaya odaklanacaklarını bildirirken, "Anadolu’nun müthiş yöresel ürün zenginliğini dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.

“YÖREX’i birlikte büyüttük”

Başkanı Ali Çandır, Yöresel Ürünler Projesi’ne başından beri destek veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederken, “13. kez YÖREX’in açılışını yapan, bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmayan, destek olan iş dünyamızın lideri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Dünya Ticaret Odaları Federasyonu Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na sonsuz teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ve tüm ilçe belediye başkanlarımıza, Valimiz Sayın Hulusi Şahin ve tüm kurum ve kuruluşlarımıza, oda borsalarımıza, TÜRKPATENT kurumumuz ve kalkınma ajanslarımıza, ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum. YÖREX’i birlikte büyüttük” dedi.